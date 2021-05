Atos : signature d'un partenariat stratégique avec le CEA

Atosannonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique de recherche et d'innovation avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).



Cet accord permettra aux deux entités de mener conjointement des travaux de R&D afin de concevoir et d'accompagner l'évolution de solutions innovantes pour un large champ d'applications industrielles.



Le CEA et Atos collaboreront sur plusieurs thématiques, notamment lalutte contre le changement climatiquemais aussi lenumérique frugal - un enjeu majeur de maîtrise des consommations électriques et des émissions de gaz à effet de serre - l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore sur une architecture cloud de confiance, le 'cloud-edge'.



La complémentarité des activités des deux organisations leur permettra de développer un programme de R&D commun et de répondre conjointement à des appels à projets au niveau français et européen, assure Atos.





