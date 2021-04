Atos : signe un accord pour l'acquisition d'Ipsotek

Le groupe annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'Ipsotek, fournisseur de logiciels d'analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle (IA).



' Cette acquisition permettra à Atos d'intégrer de nouvelles capacités logicielles et des actifs de propriété intellectuelle essentiels pour renforcer son leadership et son portefeuille de solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning en périphérie de réseau (Edge AI/LM), notamment en vision artificielle ' indique le groupe.



Ipsotek a réalisé plus de 600 projets dans 38 pays. ' Une cinquantaine de professionnels hautement qualifiés rejoindront les équipes Atos ' précise la direction.



La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2021.



