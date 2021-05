Atos : soutien à la 'stratégie nationale pour le cloud'

Atos indique 'saluer la 'stratégie nationale pour le cloud' annoncée cette semaine par le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique et le Secrétaire d'Etat au Numérique'.



'En tant qu'acteur majeur du cloud et de la sécurité, Atos contribue depuis plusieurs années à la construction d'un espace numérique européen souverain, depuis la périphérie (Edge Computing) jusqu'au coeur du cloud', souligne le groupe de services informatiques.



En 2020, Atos a notamment lancé Atos OneCloud, un guichet unique d'offres cloud soutenu par près de deux milliards d'euros d'investissements. En parallèle, il a mis en place une stratégie d'acquisitions ciblées.



