Atos : soutient l'arrivée des robots dans l'agriculture

Atos annonce aujourd'hui participer à 'FlexiGroBots', en tant que coordinateur et membre actif, un projet qui s'étend sur 36 mois et qui entend donner aux fabricants de robots les moyens de construire et de déployer des systèmes multi-robots pour l'industrie agroalimentaire.



FlexiGroBots se concentrera sur le développement d'une plateforme innovante pour faciliter l'utilisation de la robotique, à travers trois projets-pilotes à grande échelle en Europe.



L'adoption croissante des nouvelles technologies dans le secteur agricole ouvre la voie à ' l'agriculture 4.0 ', qui accordera une place prépondérante à la robotique, l'IA et l'automatisation, souligne Atos.



Financé par la Commission européenne à hauteur de 7 millions d'euros, FlexiGroBots réunit un consortium multidisciplinaire composé de 16 organisations et entreprises de 8 pays différents.





