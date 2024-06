Atos : négociations exclusives pour la vente de Worldgrid

Atos annonce être entré en négociations exclusives avec Alten pour la vente de son activité Worldgrid pour une valeur d'entreprise engageante de 270 millions d'euros.



Worldgrid fournit des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises dans le secteur de l'énergie et des services publics. L'entreprise emploie actuellement près de 1 100 employés et a généré en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros avec un portefeuille de clients diversifié et historique.



La transaction envisagée assurerait une continuité entière du service pour les clients stratégiques et les employés de Worldgrid.



Emmanuel Besse, Responsable de l'activité Worldgrid, a déclaré : ' Nous sommes impatients de rejoindre Alten pour fournir des solutions uniques aux clients du secteur de l'énergie et des services publics. Nos forces combinées nous positionneront comme un partenaire de choix pour la mise en oeuvre de systèmes critiques pour nos clients '.



