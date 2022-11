Atos négocie la cession de ses activités en Italie à la société Lutech

(Actualisation: précisions sur la transaction, commentaire d'analyste, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé jeudi être entrée en négociations exclusives avec la société Lutech en vue de lui céder ses activités en Italie, regroupées sous le nom d'Atos Italia. Atos n'a pas communiqué de montant pour la transaction envisagée, mais a précisé que le paiement serait effectué à "100% en numéraire".

"Cette transaction supplémentaire nous permettra de sécuriser les deux tiers de notre programme de cessions de 700 millions d'euros qui est en bonne voie", a également souligné la directrice générale adjointe d'Atos, Diane Galbe, citée dans un communiqué.

Pour Grégory Ramirez, analyste chez Bryan Garnier, cette cession devrait être réalisée à un bon prix. Atos a déjà empoché 220 millions d'euros grâce à la cession de sa participation dans le spécialiste des paiements Worldline, ce qui implique que la cession d'Atos Italia et quelques micro-cessions représenteraient autour de 240 millions ou 250 millions d'euros, calcule l'analyste.

Un périmètre représentant 2% du chiffre d'affaires

"Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d'affaires total" d'Atos en 2021, a souligné le groupe dans un communiqué. En 2021, Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 10,84 milliards d'euros.

La transaction n'inclut pas les "activités d'EuroHPC en Italie qui seront maintenues au sein du groupe Atos, ainsi que les opérations italiennes d'Unified Communications & Collaboration", a précisé l'entreprise.

EuroHPC, ou Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen, est une initiative de l'Union européenne, en partenariat avec des pays européens et entreprises privées, qui vise à créer un écosystème de supercalcul de classe mondiale, tandis que Unified Communications & Collaboration fournit des solutions de communications dites "unifiées" aux entreprises.

Pour sa part, Lutech est un fournisseur italien de services et de solutions informatiques détenu par des fonds conseillés par Apax Partners, a indiqué Atos.

Atos s'attend à réaliser la transaction, qui est soumise aux approbations réglementaires et aux consultations du comité d'entreprise, au premier semestre 2023.

Le programme de cessions d'Atos s'inscrit dans le cadre du plan stratégique dévoilé par le groupe en juin dernier, qui prévoit également sa scission en deux sociétés distinctes. Atos compte séparer ses activités en deux entités distinctes : Tech Foundations, qui regrouperait ses activités historiques de services informatiques, et Evidian, qui comprendrait les activités dans le cloud, le digital et la cybersécurité. La réalisation de la scission est prévue au second semestre 2023.

L'action Atos gagnait 1,6% à 10,82 euros jeudi vers 11h00.

