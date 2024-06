PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec Alten pour lui céder son activité de conseil et d'ingénierie Worldgrid pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros.

"La clôture de la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024 et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles", a indiqué Atos dans un communiqué.

Prestataire historique d'EDF pour ses centrales nucléaires, Worldgrid fournit des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises du secteur de l'énergie et aux services publics. La société emploie près de 1.100 personnes et a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros en 2023, selon Atos.

L'annonce de ce projet de cession intervient alors qu'Atos a indiqué mardi qu'il poursuivrait les négociations concernant sa restructuration financière avec le consortium mené par le spécialiste de la transition numérique Onepoint et son président, David Layani, dont la proposition a été préférée à celle de Daniel Kretinski.

L'action Atos a dévissé de 15%, à 97 centimes d'euro, mardi en clôture à la Bourse de Paris. Le titre Alten a perdu 2,9% à 112,20 euros.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; jbatteau@agefi.fr ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2024 17:05 ET (21:05 GMT)