Atos : nomme une nouvelle Directrice financière

Atos a annoncé que Stéphane Lhopiteau quittera le groupe au cours du second semestre 2022 et sera remplacé par Nathalie Sénéchault en tant que Directrice financière du groupe Atos. La séparation envisagée d’Atos en deux entreprises cotées distinctes, annoncée lors du « Capital Markets Day » le 14 juin, doit conduire à une réorganisation complète du Groupe Atos, et en l’occurrence de sa direction financière.



Ainsi, la nomination de deux directeurs financiers a déjà été annoncée pour chacune des deux sociétés qui seraient constituées à partir d'Atos : Anil Agrawal pour Evidian (BDS+Digital) et Darren Pilcher pour New Atos (Tech Foundations).



Dans ce contexte, Stéphane Lhopiteau quittera le groupe Atos dans le courant du deuxième semestre 2022, lorsque le projet de séparation sera engagé et en bonne voie d'achèvement.



Nathalie Sénéchault est une professionnelle reconnue dans le domaine de la Finance où elle évolue depuis plus de vingt ans. Elle a commencé sa carrière en tant qu'avocate dans de grands cabinets internationaux avant de rejoindre Alstom où elle a occupé différents postes de direction clés au sein du département fiscal et financier. Elle a rejoint Atos il y a près de sept ans. Dernièrement, elle occupait le poste de Directrice financière adjointe du groupe.