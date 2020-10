Atos : nouveau contrat avec l'Université de Linköping

06/10/2020 | 10:24

Atos annonce un nouveau contrat avec l'Université de Linköping pour la construction du supercalculateur le plus rapide de Suède dédié à l'apprentissage machine et à l'intelligence artificielle (IA).



Il s'appelera BerzeLiUs, en référence au célèbre scientifique suédois Jacob Berzelius, et sa construction commencera au début de l'année 2021.



' BerzeLiUs permettra de faire avancer la recherche en IA et de stimuler la collaboration entre le monde universitaire et l'industrie en Suède ' indique le groupe.



