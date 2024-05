Atos : nouvelle famille de serveurs pour l'IA avec AMD

Le 13 mai 2024 à 15:22 Partager

Atos annonce le lancement, par sa division Eviden et en collaboration avec le fabricant de puces AMD, de BullSequana AI 600, une nouvelle famille de serveurs pour l'IA qui intègre la puissance de l'accélérateur AMD Instinct MI300X.



Ce nouveau produit s'adresse aux entreprises qui ont besoin de serveurs à 8 GPU pour aider les développeurs, les data scientists et les chercheurs à réaliser des percées en termes d'innovation et de calcul.



'Cette gamme offre des capacités de calculs exceptionnelles, ainsi qu'un rapport coût-performance optimal, garantissant ainsi aux clients le meilleur rapport qualité-prix pour leur investissement', affirme Atos.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.