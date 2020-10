Atos : obtient le statut ‘Platinum' d'EcoVadis pour l'excellence de ses performances RSE

Atos, leader international de la transformation digitale, a remporté la médaille de platine d'EcoVadis pour ses performances exceptionnelles en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), avec un score de 82/100. Améliorant de deux points ses résultats par rapport à l'année dernière, Atos confirme sa position dans le top 1% des entreprises de son secteur évaluées par EcoVadis dans quatre catégories : environnement, travail et droits humains, achats responsables et éthique.

Récompensé par la médaille d'or depuis 8 ans, Atos obtient cette année pour la première fois la plus haute distinction décernée par EcoVadis, qui a notamment souligné l'excellence des performances environnementales du groupe en lui attribuant un score de 90/100 dans le domaine. Ces résultats reflètent la décision d'Atos de faire de la décarbonation un axe de sa stratégie et son engagement à poursuivre des objectifs SBT[1] ambitieux de réduction des émissions carbone afin d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2035.

Atos fait également appel à EcoVadis afin de faire évaluer l'ensemble de ses fournisseurs, dans le cadre de son programme de décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement.

Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et RSE d'Atos, se réjouit : « Nous sommes honorés de recevoir la médaille de platine d'EcoVadis. En tant que le leader international du numérique sécurisé et décarboné, nous cherchons constamment à avoir une influence positive sur l'ensemble des communautés avec lesquelles nous interagissons et favoriser une innovation à la fois durable, sociale et éthique. Le score attribué par EcoVadis confirme la pertinence de notre stratégie et nous entendons multiplier nos initiatives RSE dans les mois et années à venir. »

En plus d'EcoVadis, Atos se classe notamment n°1 du secteur IT de l'indice DJSI et a obtenu la note « A » du Carbon Disclosure Project, ainsi que la note RSE triple A par l'agence MSCI.

[1] Science-based targets