Atos : ouvre un nouveau centre de distribution au Caire

Atos annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre de distribution (Global Delivery Center) au Caire, en Égypte.Avec ce centre, Atos consolide sa présence au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que son engagement envers ses clients régionaux et mondiaux.Ce nouveau centre renforcera sa capacité de prestations de services à l'international, en plus de lui permettre d'explorer les perspectives commerciales de l'ensemble de la région.Le Dr Amr Talaat, ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l'information, a approuvé l'accord signé avec Atos, qui fait partie d'une série d'accords conclus avec 29 entreprises multinationales.' Cesaccords reflètent l'environnement commercial favorable de l'Égypte et la confiance que témoignent les multinationales envers nos talentslocaux, 'a commenté le Dr Amr Talaat.Sven Hesterman,responsable des Global Delivery Centers chez Atos,a déclaré:' La main-d'oeuvre talentueuse et diversifiée qu'offre l'Égypte sera un excellent complément aux milliers de collaborateurs dévoués que nous employonsdans nos centres à travers le monde, au service de nos clients au quotidien.'