Atos : partenariat avec 01Talent en Afrique

Atos et 01Talent annoncent le lancement d'un partenariat stratégique dans le but d'accompagner l'accélération de la transformation digitale en Afrique.



01Talent a l'ambition d'identifier, de former et de connecter au monde professionnel un million de développeurs de haut niveau d'ici 2035.



Grâce à ce partenariat, 01Talent pourra s'appuyer sur les ressources technologiques du groupe Atos pour accompagner les nombreux projets en cours de réalisation.



01Talent s´appuiera sur une plateforme technologique développée par Atos pour réaliser des tests cognitifs. Ces tests permettent de mesurer les aptitudes cognitives, la créativité et la motivation des candidats, et d'identifier des profils à fort potentiel.



