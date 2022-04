Atos : partenariat élargi avec Mendix

Atos annonce la signature d'un accord de partenariat élargi avec Mendix, filiale de Siemens, qui permettra à Atos de tirer parti de la plateforme low-code Mendix pour accélérer l'hyper-automatisation et la décarbonation dans les entreprises.



Au lancement, Atos disposera de la licence de commercialisation de la plateforme low-code Mendix dans plusieurs régions où le groupe a déjà mis en place une collaboration commerciale avec Siemens. L'offre sera étendue à d'autres pays par la suite.



Ce partenariat vise à accélérer l'hyper-automatisation et la mise sur le marché, moderniser les infrastructures et améliorer les processus dans l'industrie, le commerce de détail, le secteur public, les télécommunications et les services financiers.



