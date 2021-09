Atos : partenariat mondial avec Johnson Controls

Atos et Johnson Controls annoncent un partenariat mondial pour aider leurs clients des secteurs public et privé à accélérer leur transition vers le 'zéro émission nette', en réduisant les émissions de carbone liées à leurs activités commerciales, industrielles et immobilières.



A travers ce partenariat, les deux entreprises vont mettre à la disposition de leurs clients un ensemble unique de services de conseil de bout en bout, ainsi que des solutions numériques de décarbonation.



Cette collaboration permettra aux clients de comprendre d'emblée, et de manière détaillée, l'utilisation de l'énergie au sein de leurs bâtiments et d'élaborer un programme d'actions visant à réduire cette consommation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.