Atos : partenariat pluriannuel avec Willis Towers Watson

10/09/2020 | 09:16

Atos annonce un partenariat pluriannuel avec Willis Towers Watson (WTW), l'un des plus grands cabinets de conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde, pour l'aider dans sa stratégie de modernisation du Cloud et du Digital Workplace.



Il accompagnera WTW dans sa transformation digitale, notamment en enrichissant les expériences métier par le passage d'une infrastructure sur site au Cloud, le retrait des matériels et logiciels legacy et le passage à un modèle basé sur la consommation.



En outre, le groupe de services informatiques 'contribuera à réimaginer l'expérience utilisateur grâce à des chatbots, des casiers numériques et la mise à disposition d'experts virtuels afin d'aider à réduire les pannes et accroître l'automatisation'.



