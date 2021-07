Atos : partenariat stratégique avec Graphcore

Atos et Graphcore annoncent avoir signé un partenariat stratégique pour proposer des solutions de calcul haute performance (HPC) basées sur l'IA à leurs clients, en intégrant des systèmes de calcul IPU avancés de Graphcore à la solution ThinkAI d'Atos.



ThinkAI combine les capacités de conseil d'Atos en IA, soutenues par les experts de son Centre d'excellence en calcul avancé avec ses logiciels et solutions de sécurité, à l'instar de Atos HPC Software Suites.



Les deux entreprises ont d'ores et déjà accueilli leur premier client commun, à savoir un fournisseur de services cloud de Corée du Sud qui utilisera les systèmes Graphcore au sein de ses datacenters cloud basés sur l'IA, dans le cadre d'un accord facilité par Atos.



