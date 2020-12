Atos : participation à une mission de défense planétaire

Atos annonce qu'une équipe d'experts en transformation digitale d'Atos Roumanie participe à HERA, la première mission de défense planétaire de l'Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec la NASA.



Cette mission vise à déterminer si la manoeuvre consistant à dévier un astéroïde dangereux de sa trajectoire de collision avec la Terre est la stratégie appropriée à déployer pour prévenir une telle menace, et lancera un test de déviation pour le savoir.



L'équipe pluridisciplinaire d'Atos comprend des experts en conception, développement, validation et intégration de solutions logicielles et matérielles, notamment dans les domaines des radiofréquences et des circuits d'alimentation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.