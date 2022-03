Atos : participation aux JO d'hiver de Pékin

En tant que partenaire IT mondial du CIO et du CIP, Atos annonce avoir mis à disposition plus de 50 applications stratégiques qui ont permis le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022, dont 187 épreuves sur une période d'un mois.



Il a notamment mis en place la solution Olympic Management System qui a facilité la planification et la gestion des opérations, et la solution Olympic Diffusion System diffusant en temps réel les résultats aux fans, journalistes et diffuseurs dans le monde entier.



Atos a également sécurisé l'infrastructure IT grâce à ses services de sécurité basés dans le cloud, incluant un Centre de Sécurité, une équipe CSIRT, ainsi que des services dédiés à la détection et réponse aux incidents, et à l'évaluation des vulnérabilités.



