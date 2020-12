Atos : permet le vote sécurisé lors de l'Assemblée Générale de Panam Sports grâce à une nouvelle application basée sur la Blockchain

Paris, France, le 22 décembre 2020,

Atos est fier de soutenir Panam Sports via la plateforme de vote en ligne 'Atos Vote'©. Panam Sports est l'organisation sportive panaméricaine, leader du sport et du mouvement olympique sur le continent américain. 'Atos Vote' utilise la technologie Blockchain afin d'assurer une sécurité optimale des votes lors de réunions virtuelles.

La plateforme de vote sécurisée a été utilisée pour gérer avec succès le processus de vote pour l'Assemblée Générale de l'organisation sportive panaméricaine qui s'est tenue virtuellement les 15 et 16 décembre et a réuni les 41 comités olympiques nationaux. C'est la première réunion des comités à se tenir en ligne - et ce afin d'assurer la sécurité des centaines de délégués du continent.

'Atos Vote' a été mise à disposition via un portail en ligne et une application mobile afin de permettre aux membres des 41 comités nationaux olympiques, répartis sur un éventail de zones géographiques et de fuseaux horaires, de voter pour les élections du Président des sports panaméricains et des nouveaux membres du Comité Exécutif, ainsi que pour les décisions importantes concernant la proposition d'amendement de la Constitution.

Ivar Sisniega, Secrétaire Général de Panam Sports, a déclaré : « En ces temps incertains, nous sommes ravis de pouvoir continuer à compter sur Atos, notre partenaire informatique depuis les Jeux panaméricains de Winnipeg 1999. Grâce à l'expertise d'Atos, c'est la première fois que nous utilisons avec succès une plateforme de vote en ligne dans un si grand nombre de pays et pour un événement aussi important ».

Patrick Adiba, Responsable de l'entité « Major Events » chez Atos, a ajouté : « En tant que leader de la sécurité numérique et partenaire informatique mondial de longue date des Jeux olympiques et paralympiques, nous sommes heureux d'apporter une technologie de pointe à Panam Sports en nous appuyant sur notre capacité à orchestrer des équipes d'experts et à tirer parti de la technologie Blockchain pour créer de nouvelles alternatives numériques entièrement sécurisées dans cette période de Covid-19 ».

L'application est sécurisée dès conception (« secure by design ») et apporte un nouveau niveau de sécurité dans le vote en ligne avec 3 éléments clés : l'authenticité (en utilisant une authentification à double facteur et la biométrie de l'utilisateur), l'autorisation (de l'utilisateur par le biais de la technologie Blockchain) et le chiffrement (le contenu ne peut être déchiffré qu'au moyen d'une clé privée stockée dans le téléphone). L'application offre une expérience utilisateur transparente et fluide, et la possibilité pour les utilisateurs de voter depuis n'importe quel appareil, y compris les smartphones et tablettes iOS et Android, où qu'ils se trouvent. En plus des fonctionnalités essentielles d'enregistrement, de vote et de vérification des votes, les utilisateurs peuvent profiter des automatismes améliorés qui permettent le vote par procuration ou le vote 'en masse'.

En 2018, Atos a été nommé partenaire informatique mondial exclusif de Panam Sports. Depuis lors, Atos a fourni et continuera à fournir des solutions sur mesure et des innovations pour les futures éditions des Jeux panaméricains, y compris les Jeux panaméricains de Santiago 2023.

De plus amples informations sur l'application 'Atos Vote' sont disponibles ici - Atos Vote.

