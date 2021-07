Atos: perte nette semestrielle et cession souhaitée de certaines activités

Paris (awp/afp) - Le géant informatique français Atos a enregistré une perte nette de 129 millions d'euros au premier semestre 2021, lesté notamment par un recul de ses ventes (organiques) de 2,7%, a-t-il indiqué mardi.

Atos a par ailleurs indiqué qu'à l'issue de la "revue stratégique" de ses actifs annoncée il y a quelques mois, il souhaitait céder des activités représentant aujourd'hui environ 20% de son chiffre d'affaires.

Le 12 juillet, Atos avait déjà prévenu les investisseurs qu'il ne renouerait pas comme prévu avec la croissance en 2021, et qu'il prévoyait désormais une stabilité de son chiffre d'affaires à taux de change constant en 2021, contre une prévision de 3,5 à 4% de croissance auparavant.

Il avait également baissé sa prévision de taux de marge opérationnelle pour l'exercice en cours (à environ 6% contre 9,4 à 9,8% prévu auparavant), et sa prévision de flux de trésorerie disponible.

Le chiffre d'affaires d'Atos a été "impacté" par "l'accélération des migrations vers le cloud", aux dépens des activités d'infrastructures classiques qui était l'un des grands domaines d'activités du groupe, a expliqué l'entreprise.

Elle a aussi vu baisser plus rapidement que prévu ses services de télécommunications, a-t-elle ajouté.

La rentabilité du groupe s'est en conséquence dégradée, avec une marge opérationnelle de 5,6% contre 7,8% au premier semestre 2020.

Face aux changements sur ses marchés, Atos a décidé de "chercher des partenaires" pour des activités représentant environ 20% de son chiffre d'affaires actuel, pour se recentrer vers ses quatre nouveaux piliers que sont "le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonation".

Atos veut céder en particulier ses activités d'hébergement de centres de données et de prestations associées.

Il veut céder aussi ses activités de télécommunications, et des activités "sous-critiques" par rapport à son coeur de métier, qu'il n'a pas explicitées.

"Le groupe a décidé d'avancer rapidement" sur ce dossier, a-t-il indiqué.

Enfin, Atos a également indiqué avoir finalisé la "revue comptable détaillée" en Amérique du Nord, après la réserve émise par ses commissaires aux comptes sur les comptes 2020 de deux filiales outre-Atlantique.

"Ces travaux n'ont pas révélé d'anomalie matérielle au regard des comptes consolidés du groupe", a dit Atos.

Le groupe a précisé que les commissaires aux comptes étaient en train de préparer un rapport "sans réserve" pour les comptes du premier semestre 2021.

Par ailleurs, le groupe est en train de déployer un "plan de remédiation et de prévention" pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise, a-t-il ajouté.

"Les principales actions couvrent les contrôles préventifs, les politiques internes et documentation, revue de ressources humaines compétences et organisation, et la prévention dans toutes les entités opérationnelles régionales", a indiqué Atos.

