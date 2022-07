Atos : plombé par une dégradation de broker

Atos lâche plus de 4% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 15 à neuf euros, dans le cadre d'une note sur les valeurs européennes du secteur informatique.



En dépit de sa prévision d'un premier semestre vigoureux, le broker s'attend à ce que les objectifs annuels des groupes du secteur soient globalement laissés inchangés, et à ce que les propos des directions se montrent de plus en plus prudents.



