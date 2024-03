Atos : plus bas historique après l’abandon des discussions avec Airbus

Le 19 mars 2024 à 09:31

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Atos dévisse de 23,02% à 1,655 euro, portant ses pertes depuis le début de l’année à 75%. Le groupe informatique a annoncé la fin des discussions avec Airbus concernant la cession potentielle de BDS, sa branche spécialisée en big data et cybersécurité. Atos avait indiqué en début janvier ouvrir "une phase de due diligence avec Airbus, dont l'offre indicative d'une valeur d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros porte sur l'intégralité du périmètre BDS".



"Atos analyse la situation en résultant et évalue activement les alternatives stratégiques qui prendront en compte les impératifs de souveraineté de l'Etat français", précise aujourd'hui le groupe technologique dans un communiqué.



En conséquence, la société reporte la publication de ses résultats annuels 2023 dans un futur proche afin de lui permettre d'évaluer ses options stratégiques.



Atos avait déjà annoncé fin février le report de la publication de ses comptes 2023 et la fin des discussions avec Daniel Kretinsky à propos de la cession de ses activités historiques logées dans Tech Foundations.



Ces opérations devaient s'inscrire dans le cadre du désendettement d'Atos, qui se trouve dans une situation financière difficile.