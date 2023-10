Atos, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 4 octobre 2023 -

Le 04 octobre 2023 à 12:13 Partager

Atos (-3,70% à 6,10 euros)





Atos a désormais un nouveau capitaine : Yves Bernaert, qui a occupé ces 9 dernières années le poste de CEO Europe d'Accenture Technology. Cette nomination à la tête du groupe et l'annonce de plusieurs autres changements au sein de son organigramme provoquent une baisse de l'action Atos. Yves Bernaert prend la tête d'une société chahutée en Bourse depuis plusieurs années et dont les projets de scission et de cession de ses activités historiques d'infogérance à Daniel Kretinsky ont provoqué une levée de boucliers.