Atos : plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD à la mi-séance du lundi 15 janvier 2024-

Le 15 janvier 2024 à 12:08

Atos (-13,75% à 4,19 euros)

Le groupe technologique trébuche ce matin, se rapprochant de son plus bas historique d'octobre dernier à 3,97 euros. Atos a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général - le quatrième en moins de 2 ans - et lancé un avertissement sur son flux de trésorerie disponible, alors que "Les Échos" affirmait vendredi que la cession de Tech Foundations à Daniel Kretinsky était sérieusement compromise. Le titre baisse déjà de plus de 39% depuis le 1er janvier.