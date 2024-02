Atos : plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD à la mi-séance du lundi 5 février 2024

Atos (-25,41% à 2,93 euros)



Atos perd le quart de sa valeur ce matin après avoir touché un nouveau plus bas absolu à 2,76 euros. Le groupe informatique en difficulté a annoncé la désignation d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques au sujet du refinancement de sa dette et que les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital de 720 millions d'euros n'étaient plus réunies. "Cette désignation souligne que les discussions avec les partenaires bancaires se sont tendues, ce qui est assez logique au regard de la faible visibilité sur le périmètre du groupe", explique Invest Securities. Le titre affiche un recul de près de 60% depuis le 1er janvier.