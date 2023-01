Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du lundi 2 janvier 2023

(+ 20,01% à 10,82 euros)Le géant informatique français a caracolé en tête de l'indice à la clôture. Ce bond fait suite aux informations relayées par les Echos et Reuters sur la possible prise de participation minoritaire d'Airbus au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. " Selon plusieurs sources, l'avionneur serait en discussions préliminaires avec Atos pour prendre une part minoritaire du capital d'Evidian ", a indiqué le quotidien français d'information économique et financière. Le titre d'Airbus lui a gagné 2,56% à 113,86 euros.