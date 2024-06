PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé jeudi prolonger le délai pour la sélection d'une proposition de restructuration financière privilégiée jusqu'au début de la semaine du 10 juin 2024.

Lundi, Atos avait indiqué avoir reçu deux propositions révisées concernant sa restructuration financière et travailler à assurer un "soutien maximal" à l'une d'elles d'ici mercredi. Les propositions viennent d'une part du fonds EP Equity Investment (EPEI) de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, en partenariat avec Attestor Limited, et d'autre part d'un consortium mené par le spécialiste de la transition numérique Onepoint, avec la société d'investissement Butler Industries, la société de services informatiques Econocom et un groupe de créanciers d'Atos.

"La direction d'Atos discute avec les parties concernées afin d'améliorer certains termes de leurs propositions révisées dans le meilleur intérêt de la société", a indiqué le groupe dans son communiqué envoyé jeudi. "La conciliatrice a également requis un délai supplémentaire afin de maximiser le soutien des créanciers financiers de la société en faveur de leur proposition privilégiée", a précisé Atos.

Atos a confirmé son objectif de parvenir à un accord final de restructuration financière d'ici juillet.

June 06, 2024 01:37 ET (05:37 GMT)