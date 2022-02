Atos publie un chiffre d'affaires annuel en baisse, cite d'"importantes difficultés"

PARIS (Reuters) - Atos a publié lundi une marge opérationnelle et un chiffre d'affaires annuels en baisse, le directeur général du groupe français de conseil informatique invoquant "d'importantes difficultés en 2021".

Le groupe de services informatiques a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros, en baisse de 2,5%, et d'une marge opérationnelle de 383 millions d'euros, soit 3,5% du chiffre d'affaires, en repli de -540 points de base.

Atos avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il inscrirait dans ses comptes de 2021 une dépréciation d'actifs de 2,4 milliards d'euros liée en grande partie à sa nouvelle stratégie visant à se recentrer sur ses activités à plus forte croissance.

Touché de plein fouet par la pandémie, Atos a aussi été mis en difficultés par la découverte de faiblesses de contrôle interne dans deux de ses filiales aux Etats-Unis. Cette série de revers a conduit au départ de son directeur général Elie Girard, remplacé en octobre par Rodolphe Belmer, l'ancien patron d'Eutelsat.

"Atos a fait face à d'importantes difficultés en 2021, reflétées dans les résultats du groupe. Ses objectifs financiers n'ont pas été atteints, et une analyse étendue de ses actifs et contrats, réalisée en ce début d'année à la lumière du récent changement de stratégie du groupe, a conduit à d'importantes dépréciations", a indiqué ce dernier lundi dans un communiqué.

Les difficultés d'Atos, dont le cours de Bourse a chuté de 58% depuis début 2021, ont alimenté les spéculations sur un potentiel démantèlement du groupe.

Des sources ont indiqué à Reuters au début du mois que Thales travaillait à un projet de rachat des activités de cybersécurité d'Atos mais ce dernier a affirmé ne pas vouloir céder sa division BDS.

Le groupe a dévoilé ce mois-ci une simplification de sa gouvernance autour de trois lignes de métier distinctes et quatre régions "afin d'accélérer sa transformation (et) de retrouver le chemin de la croissance".

Rodolphe Belmer s'est toutefois dit convaincu que le groupe disposait à présent d'une base solide, et estime que 2022 sera "une année charnière" pour Atos.

Le groupe prévoit pour une croissance de son chiffre d'affaires entre -0,5% et +1,5%, une marge opérationnelle de 3% à 5% et un flux de trésorerie disponible compris entre -150 millions d'euros et 200 millions d'euros pour l'ensemble de 2022.

(Rédigé par Camille Raynaud)