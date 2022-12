Atos : réaffirme sa position de leader dans le calcul intensif à accélération quantique, lors de son 9e Quantum Advisory Board

Atos a tenu aujourd'hui son 9ème Quantum Advisory Board - un groupe d'experts internationaux, mathématiciens et physiciens, dont deux Prix Nobel, faisant autorité dans leur domaine - pour évaluer l'évolution du marché ainsi que pour revoir et faire avancer la stratégie quantique d'Atos.

Organisé au siège d'Atos à Bezons, le Quantum Advisory Board a passé en revue les récents travaux et succès d'Atos mais aussi les prochaines percées scientifiques. Le Groupe a mis l'accent sur sa stratégie de calcul hybride donnant aux utilisateurs finaux du calcul haute performance un accès privilégié aux applications quantiques. Cette stratégie tire parti du fort positionnement d'Atos sur le marché - n°3 mondial sur le segment des supercalculateurs, avec son système Leonardo classé n°4 mondial dans le dernier TOP500, et 43 supercalculateurs au total dans l'ensemble du classement.

L'année 2022 fut une année riche pour les équipes quantiques d'Atos : plusieurs projets européens clés ont progressé de manière significative et deux partenariats majeurs ont été signés. Le Groupe fait partie de deux consortiums allemands (Q-EXA et Q-solid) et d'un consortium français (HPC-QS) qui fourniront la première infrastructure HPC à accélération quantique. Afin de rendre les technologies quantiques plus accessibles, Atos a également signé un partenariat stratégique pour rendre son émulateur quantique (QLM) disponible "as a service", grâce aux offres d'OVHcloud. Plus récemment, le Groupe a annoncé l'intégration du processeur quantique d'IQM au sein de sa QLM et de sa plateforme de développement d'applications quantiques.

Cette réunion a également été l'occasion de célébrer le prix Nobel de physique 2022 d'Alain Aspect, récompensé pour son expérimentation séminale sur l'intrication quantique.

David DiVincenzo, Directeur de l'Institut de nanoélectronique théorique au Centre de Recherche de Juelich, Professeur de physique à l'Université RWTCH d'Aix-la-Chapelle et membre du Quantum Advisory Board d'Atos, a commenté : "Nous sommes très heureux de constater qu'Atos maintient et renforce sa position de contributeur exceptionnel aux sciences de l'informatique quantique. Les équipes de recherche quantique d'Atos continuent de s'imposer comme des experts de confiance dans le développement de concepts qui accélèrent la transition vers un monde doté d'ordinateurs quantiques opérationnels. Avec des publications de premier plan à la fois en physique et en informatique quantique, l'équipe est reconnue pour ses contributions essentielles aux efforts de recherche nationaux et internationaux, menant ainsi à la découverte de trajectoires clairs en vue d'une utilisation opérationnelle des algorithmes quantiques. Nous sommes convaincus que le mariage entre le calcul haute performance (HPC) et les techniques quantiques est proche et qu'il sera mené par les scientifiques d'Atos."

A cette occasion, Philippe Oliva, co-directeur général d'Atos, en charge de l'activité Digital/BDS, a déclaré : "En tant que pionnier de l'informatique quantique avec la commercialisation du premier émulateur quantique sur le marché en 2017, Atos s'engage à favoriser un écosystème solide pour anticiper l'avenir de l'informatique quantique et son impact sur l'économie et l'industrie d'aujourd'hui. Avec le soutien d'experts internationaux aussi reconnus dans les domaines des mathématiques, de la physique et du quantique, Atos garde l'informatique quantique au cœur de sa stratégie pour développer de nouvelles solutions informatiques qui permettront l'émergence d'une puissance de calcul sans précédent et révolutionneront l'industrie telle que nous la connaissons."

Le Quantum Advisory Board est composé de physiciens quantiques universellement reconnus et comprend :

Alain Aspect , Professeur à l'Institut d'Optique Graduate School, Université Paris-Saclay et à l'Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Lauréat du Prix Nobel de Physique 2022 ;

, Professeur à l'Institut d'Optique Graduate School, Université Paris-Saclay et à l'Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Lauréat du Prix Nobel de Physique 2022 ; David DiVincenzo , Directeur de l'Institut de nanoélectronique théorique au Centre de Recherche de Juelich, Professeur de physique à l'Université RWTCH d'Aix-la-Chapelle ;

, Directeur de l'Institut de nanoélectronique théorique au Centre de Recherche de Juelich, Professeur de physique à l'Université RWTCH d'Aix-la-Chapelle ; Artur Ekert , Professeur de physique quantique à l'Institut Mathématiques de l'Université d'Oxford, Directeur fondateur du Centre de technologies quantiques de Singapour ;

, Professeur de physique quantique à l'Institut Mathématiques de l'Université d'Oxford, Directeur fondateur du Centre de technologies quantiques de Singapour ; Daniel Estève , Directeur de recherche, CEA Saclay, Directeur de Quantronics ;

, Directeur de recherche, CEA Saclay, Directeur de Quantronics ; Serge Haroche, Professeur émérite au Collège de France, Prix Nobel de physique 2012.

