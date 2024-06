Atos : réception de deux propositions révisées

Atos indique avoir reçu deux propositions révisées de restructuration financière, d'EPEI associé à Attestor Limited d'une part, et d'un consortium composé de Onepoint, Butler Industries, Econocom et certains créanciers d'autre part.



Ces propositions reçues dans le cadre de la procédure de conciliation sont jugées globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la société, notamment s'agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme.



Aussi, le conseil d'administration d'Atos a autorisé le management à travailler avec les créanciers financiers du groupe, sous l'égide de la conciliatrice, afin d'assurer qu'un soutien maximal à l'une de ces propositions soit susceptible d'être assuré d'ici le 5 juin.



Le financement intermédiaire supplémentaire de 350 millions d'euros à partir de juillet jusqu'à la mise en oeuvre finale de l'accord de restructuration financière est en cours de négociation dans le cadre des propositions financières révisées qui ont été soumises.



