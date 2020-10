Atos : reçoit un prix pour sa gouvernance responsable

07/10/2020 | 13:03

A l'occasion de la 4ème édition des Grand Prix du Business et de la Gouvernance Responsables, la société Atos a reçu le ' Grand Prix ' décerné par l'Institut du Capitalisme Responsable.

Ce trophée est remis aux entreprises les plus remarquables en matière de gouvernance et de ' pensée intégrée ' (Integrated Thinking).



L'ambition d'Atos est en effet de contribuer à construire un espace numérique sécurisé et décarboné.



' Atos s'engage dans la décarbonation de ses clients et renforce ses offres pour les aider à contribuer à une croissance durable, tout en les accompagnant dans leurs défis métiers. Il n'y a pas d'antinomie entre ces différentes dimensions de décarbonation, au contraire. Le fait de pouvoir développer un business de décarbonation est le meilleur engagement de durabilité que l'on puisse prendre', a déclaré Elie Girard, directeur général d'Atos.





