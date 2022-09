Atos : récompensé pour son engagement envers la planète

Atos a reçu une nouvelle fois la médaille 'Platine' d'EcoVadis pour sa performance en matière deResponsabilité Sociale de l'Entreprise(RSE). Avec 84 points sur 100, Atos atteint son meilleur score à ce jour.



Atos confirme ainsi sa position aux côtés des 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis. L'évaluation d'EcoVadis porte sur quatre catégories : Environnement, Travail et droits de l'homme, Éthique, Achats durables.



Après avoir reçu pendant huit années consécutives la médaille d'or EcoVadis, Atos s'est vu décerner, depuis 2020, une médaille de platine, en reconnaissance de son engagement durable.



Cette médaille confirme le rôle d'Atos en tant que leader mondial de la décarbonation numérique et reflète son engagement à atteindre des objectifs climatiques ambitieux.



Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe: 'Avec ce résultat, Atos prouve ses ambitions en matière deRSEet démontre l'impact d'un solide programme qui couvre tous les domainesde la durabilité:l'environnement,lesocial et la gouvernance.'





