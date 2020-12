Atos : reconnu comme l'un des leaders mondiaux de la transformation des services gérés dans le secteur bancaire par NelsonHall

Atos a été positionné par NelsonHall comme l'un des leaders de la transformation des services gérés dans le secteur bancaire, en reconnaissance de ses capacités à accompagner un portefeuille - en pleine croissance - de clients de premier plan dans le secteur.

Dans son évaluation, NelsonHall a notamment souligné que les services d'environnement du travail numérique (Digital Workplace) d'Atos et son approche basée sur le Cloud sont deux éléments clés de son offre de services, encore renforcée par les acquisitions stratégiques de Paladion et Miner and Kasch cette année, après celle de Syntel (désormais « Atos Syntel ») en 2018.

« Atos excelle par sa capacité à nouer des partenariats solides avec des fournisseurs de technologies innovantes pour soutenir la modernisation des systèmes existants. Son expertise reconnue en matière de conseil et de fourniture de services, ainsi que sa connaissance sectorielle développée lors de ses collaborations avec de grandes banques, sont autant d'atouts qui justifient des prévisions de croissance forte pour Atos dans le domaine des services gérés au cours des trois prochaines années », a déclaré Andy Efstathiou, Directeur des activités Banking Operations & Transformation Research, NelsonHall.

« Notre accord commercial avec Aegon est une parfaite illustration de notre croissance soutenue dans le domaine de la transformation des services gérés, qui est au cœur de notre activité. Nous nous sommes fixés pour mission d'accompagner la transformation globale de nos clients et de contribuer ainsi à leur succès, et c'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d'avoir été reconnus par NelsonHall comme leader mondial de la transformation des services gérés dans le secteur bancaire », a déclaré Himanshu Vyas, Analyste et conseiller en chef des activités liées aux services financiers et aux assurances chez Atos.

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

NelsonHall is the leading global analyst firm dedicated to helping organizations understand the 'art of the possible' in digital operations transformation. With analysts in the U.S., U.K., and Continental Europe, NelsonHall provides buy-side organizations with detailed, critical information on markets and vendors (including NEAT assessments) that helps them make fast and highly informed sourcing decisions. And for vendors, NelsonHall provides deep knowledge of market dynamics and user requirements to help them hone their go-to-market strategies. NelsonHall's research is based on rigorous, primary research, and is widely respected for the quality, depth and insight of its analysis.

