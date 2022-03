Atos reconnu leader des services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique dans le Magic Quadrant™ de Gartner®

Paris, France – le 31 mars 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné par Gartner parmi les leaders des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services – ODWS) dans son Magic Quadrant de février 2022. Ce positionnement reconnaît la vision stratégique et la qualité d’exécution d’Atos qui, pour la sixième année consécutive, se place dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique1.



Atos intègre l’Expérience du Collaborateur à son offre de services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique. Cette approche holistique permet à Atos de proposer des plateformes sécurisées, flexibles, intégrées et accessibles, quel que soit le lieu de connexion de l’utilisateur. En déployant des environnements de travail hybrides performants, aujourd’hui devenus une priorité stratégique, Atos renforce l’engagement et la productivité des collaborateurs et contribue au développement et à la performance globale des entreprises.

Selon Gartner, « ce Magic Quadrant analyse les offres de fournisseurs ayant la capacité à proposer des services ODWS au niveau mondial. Pour autant, il n’inclut pas tous les pays, certains d’entre eux privilégiant les fournisseurs de services locaux. Les services ODWS incluent le support à distance des utilisateurs finaux, la prise en charge de leurs équipements, le provisionnement de PC physiques ou virtuels, la qualité de l'expérience de l'utilisateur (UX) associée à des engagements de niveaux de services (XLAs), le recours à l'analytique d'auto-résolution et d'automatisation reposant sur l'intelligence artificielle, des services de transformation de l'expérience de l'utilisateur et d’amélioration des performances commerciales ».

« Nous sommes fiers d’être l’un des quatre leaders mondiaux des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique à figurer au classement du Magic Quadrant 2022 de Gartner. C'est la sixième fois consécutive que Gartner nous positionne comme Leader dans ses rapports consacrés à cette thématique », déclare Nourdine Bihmane, Directeur de la ligne de métier Technology Foundations d’Atos. « Pour nous, ce classement est la reconnaissance par Gartner de nos investissements de long terme dans le domaine du Digital Workplace et de la pertinence de notre approche holistique : celle-ci repose sur l’équilibre entre l’humain et la technologie afin de fournir aux collaborateurs une expérience réussie des nouveaux modes de travail hybride qui sont aujourd’hui la nouvelle norme. Dans un contexte de compétition accrue, les environnements de travail numériques et performants sont essentiels pour attirer les talents, les retenir et accroître l’excellence opérationnelle des entreprises. »

Gartner a évalué 17 acteurs dans le cadre de cette nouvelle édition du Magic Quadrant consacrée aux plateformes de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique.

Gartner, Magic Quadrant pour ODWS (Outsourced Digital Workplace Services), Daniel Barros, David Groombridge, Stephanie Stoudt-Hansen, Katja Ruud, DD Mishra, 21 février 2022

1 Le Magic Quadrant 2022 de Gartner sur le périmètre des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services) remplace trois Magic Quadrants régionaux - Amérique du Nord, Europe et région Asie/Pacifique - appelés Magic Quadrant pour les services de gestion des environnements de travail (Managed Workplace Services).

