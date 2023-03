Atos publie au titre de 2022 une perte nette part du groupe de 1,01 milliard d'euros, réduite par rapport à celle de 2,96 milliards de l'exercice précédent, mais un taux de marge opérationnelle en retrait de 0,4 point à 3,1% du chiffre d'affaires (CA).



Son CA a augmenté de 4,6% à plus de 11,3 milliards d'euros, avec une stabilité (+0,1%) en organique, le groupe pointant toutefois un rebond de sa dynamique commerciale au quatrième trimestre, avec un ratio de prises de commandes sur CA à 112%.



Le résultat net part du groupe étant négatif en 2022, le conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 28 février, de ne pas proposer de dividende lors de la prochaine assemblée générale annuelle.



Pour 2023, le groupe de services informatiques prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires qui devrait être comprise entre -1% et +1%, avec une marge opérationnelle attendue entre 4% et 5%.



