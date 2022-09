Atos rejette une offre du groupe Onepoint sur Evidian

PARIS (Reuters) - Atos a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait décidé de rejeter une offre de rachat de sa branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros.

"Atos confirme avoir reçu mardi une lettre d'intention non-sollicitée émanant de Onepoint, associée au fonds d'investissement anglo-saxon ICG, portant sur une acquisition potentielle du périmètre 'Evidian' pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros", indique dans un communiqué le groupe d'informatique et de cybersécurité.

"Après examen attentif de cette marque d'intérêt préliminaire et non engageante, (...) le conseil d'administration (...) a constaté à l'unanimité que celle-ci n'est pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes", poursuit Atos.

Lors d'une conférence téléphonique avec la presse, le fondateur et président de la société Onepoint, David Layani, a invité Atos à revoir sa position et ajouté qu'il était disposé à travailler main dans la main avec Atos pour parvenir à un accord.

Selon lui, un accord, qui permettrait à Atos de détenir jusqu'à 30% de la nouvelle entité, permettrait de créer 20.000 nouveaux emplois en Europe, dont 10.000 en France.

"On demande au conseil d'administration de prendre le temps de reconsidérer sa position", a déclaré le patron d'Onepoint.

Atos a annoncé fin juillet avoir sécurisé avec succès" le financement de son plan de transformation et tabler sur une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième semestre.

