Atos : rejoint une alliance de la Commission Européenne

Atos rejoint “l'European Alliance for Industrial Data, Edge, and Cloud” officiellement lancée aujourd'hui par la Commission Européenne, à la suite de l'appel lancé par 27 dirigeants d'entreprises européennes.



L'Alliance vise à renforcer et à accentuer la proposition de valeur de l'Europe en matière de technologies cloud et à saisir les opportunités de compétitivité mondiale dans le domaine de l'edge computing.



' Cette initiative favorisera l'infrastructure européenne cloud et edge, et permettra de générer de nouvelles opportunités par le biais du partage de données, des espaces de données, des plateformes numériques et des services à valeur ajoutée pour les citoyens européens ' a déclaré Pierre Barnabé, Co-directeur général par intérim, directeur du marché Manufacturing et de la division Big Data et Cybersécurité.



