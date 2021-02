Atos : remporte un contrat auprès de la Société du Grand Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a annoncé mercredi avoir remporté, aux côtés du conglomérat allemand Siemens et du spécialiste français des infrastructures de télécommunications Axione, un contrat auprès de la Société du Grand Paris.

Ce marché, d'un montant total de 153 millions d'euros, porte sur la fourniture, la mise en oeuvre et la maintenance du réseau multiservices et du système de vidéosurveillance de trois des quatre futures lignes de métro (15,16 et 17) du Grand Paris Express, a expliqué l'entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 04:33 ET (09:33 GMT)