Atos : renforce dans la cybersécurité avec le rachat du groupe canadien In Fidem

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la société canadienne de conseil en cybersécurité In Fidem, pour un montant non communiqué.

"Conformément à sa stratégie d'acquisition ciblée, l'opération permettra à Atos d'élargir son portefeuille de clients et son expertise en matière de services de cybersécurité au Canada", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Fondée en 2005 et basée à Montréal avec des bureaux à Québec et Ottawa, In Fidem dénombre plus de 100 experts hautement qualifiés qui complèteront les équipes de cybersécurité d'Atos.

La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre de cette année.

January 12, 2021 02:14 ET (07:14 GMT)