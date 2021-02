Atos renonce à acheter la société de services américaine DXC Technology

Paris (awp/afp) - Le groupe informatique français Atos a annoncé mardi renoncer à l'acquisition de la société de services américaine DXC Technology, qu'elle avait "approché" en janvier en vue d'une "transaction amicale potentielle" pour un montant non communiqué.

"Suite à la déclaration publiée par la société le 7 janvier 2021, le conseil d'administration d'Atos a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Son objectif était de "créer un leader des services digitaux" avait précisé en janvier Atos, dont l'annonce avait fait plonger alors son titre de plus de 11% à la Bourse Paris. Le groupe français avait cependant souligné qu'il "n'existait aucune certitude que cette approche débouchera sur un accord ou une transaction".

De son côté, DXC Technology - dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 19 milliards de dollars lors de son exercice clos en mars 2020, et dont la capitalisation boursière est de 6,5 milliards de dollars - a fait état d'une offre qui "sous-évaluait" sa valeur, selon les conclusions de son conseil d'administration.

Les deux groupes sont en conséquence "convenus d'interrompre" leurs discussions, précise DXC. Le groupe américain indique que l'offre émanant d'Atos était "non sollicitée, préliminaire et non contraignante", et qu'il n'avait auparavant "pas connaissance d'un intérêt d'Atos".

DXC Technology est né en 2017 de la fusion des services aux entreprises de Hewlett Packard Enterprise (HPE) et de la société CSC.

En 2019, Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros. Sa capitalisation boursière s'élevait à 7,2 milliards d'euros mardi avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

afp/al