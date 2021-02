Atos : renonce à racheter DXC Technology

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que son conseil d'administration avait décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec l'entreprise américaine DXC Technology.

Le groupe avait indiqué le 7 janvier avoir approché cette entreprise en vue d'une potentielle transaction amicale.

Dans un communiqué distinct, DXC Technology a souligné que son conseil d'administration avait évalué l'offre non contraignante et non sollicitée d'Atos, la jugeant "inadéquate et manquant de certitudes", compte tenu "de la valeur que le conseil d'administration estime que DXC peut créer de manière indépendante en exécutant son parcours de transformation".

La société a précisé que les deux entreprises avaient décidé d'interrompre leurs discussions.

Le marché n'avait guère apprécié la possibilité qu'Atos puisse acquérir DXC Technology, une société plus grande que le groupe français avec des revenus annuels de 19,6 milliards de dollars (environ 16 milliards d'euros) lors de l'exercice clos fin mars 2020, contre 11,6 milliards pour Atos en 2019.

L'action Atos avait ainsi chuté de 13% le 7 janvier, lorsque le groupe avait confirmé avoir approché DXC Technology.

