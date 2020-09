Atos : renouvellement d'un contrat avec la RAI

09/09/2020 | 15:52

Atos annonce le renouvellement pour trois ans de son contrat avec la RAI (Radiotelevisione Italiana) pour l'automatisation et la gestion de tous les services digitaux liés à RaiPlay, son portail multimédia.



Dans le cadre de ce renouvellement, Atos intègre de nouvelles solutions d'automatisation et continue de fournir, sur-site et 24/7x365, des services avancés de gestion de l'infrastructure et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la RAI.



'D'autre part, la RAI va profiter d'une expérience utilisateur améliorée et de nouvelles capacités d'analyse des flux qui dépassent les limites de l'oeil humain, permettant ainsi d'analyser d'énormes quantités de données', ajoute le groupe de services informatiques.



