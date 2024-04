Atos : révise à la hausse ses besoins de liquidité

A l’occasion de la publication de ses comptes du premier trimestre, Atos a annoncé une révision du plan d’affaires 2024-2027 entrainant une augmentation du besoin de nouvelles liquidités et potentiellement une réduction de dette supplémentaire. Début avril, le groupe informatique en difficulté avait évalué ses besoins de refinancement à 1,2 milliard d'euros. Atos avait alors précisé que 600 millions d'euros de liquidités sont nécessaires pour financer l'activité sur la période 2024-2025.



Selon son plan d'affaires 2024-2027, Atos devrait consommer 593 millions de trésorerie entre 2024 et 2025 avant de retrouver un flux de trésorerie disponible positif. Il a également besoin de 300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et de 300 millions d'euros de lignes de garanties bancaires additionnelles



Il a aussi annoncé ce matin le prolongement de la date limite des propositions de refinancement au 3 mai. Atos souhaite parvenir à une solution de refinancement avec les créanciers financiers d'ici juillet 2024.

Atos affichait un endettement net de 3,9 milliards d'euros à fin mars, " reflétant une baisse des actions spécifiques sur le fonds de roulement de 1,3 milliard d'euros par rapport à décembre 2023 ". Sa position de trésorerie s'élève à 1 milliard d'euros.

Au premier trimestre 2024, la marge opérationnelle du groupe s'est élevée à 48 millions d'euros, soit 1,9% du chiffre d'affaires contre 3,3% l'année précédente. Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,48 milliards d'euros, en baisse organique de 2,6%. Eviden a enregistré une décroissance de 3,9% en comparable, " reflétant la faiblesse des marchés des Amériques et du Royaume-Uni ". Tech Foundations a connu une décroissance de 1,5% en organique, " reflétant des réductions de périmètres contractuels pour certains clients en Amériques et europe Centrale ".



Sur le plan commercial, le groupe annonce des prises de commandes pour 1,6 milliard pour un ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires à 64% par rapport à 73% l'an dernier.