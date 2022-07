Atos se montre plus prudent pour 2022 après la nette baisse de ses résultats semestriels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé mercredi avoir accusé une nette baisse de ses résultats au premier semestre de cette année et prévoir pour l'ensemble de l'exercice 2022 une marge opérationnelle et un flux de trésorerie dans le bas des fourchettes précédemment données.

Au premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires d'Atos s'est établi à 5,56 milliards d'euros, en baisse de 0,6% à taux de changes constants et de 2,1% en données organiques sur un an. Lors du seul deuxième trimestre le chiffre d'affaires s'est contracté de 1,9% en données organiques.

La marge opérationnelle du premier semestre de 2022 s'est établie à 59 millions d'euros, contre 302 millions au premier semestre de 2021, soit 1,1% du chiffre d'affaires, contre une marge 5,6% enregistrée un an plus tôt.

Le flux de trésorerie disponible a été négatif de 555 millions d'euros sur le semestre écoulé, contre un décaissement de 369 millions d'euros, un an auparavant.

La perte nette d'Atos est ressortie à 503 millions d'euros au premier semestre de cette année, contre une perte de 129 millions d'euros au premier semestre 2021. Le résultat net normalisé, qui retraite les éléments inhabituels et non récurrents, s'est établi en perte de 119 millions d'euros contre un bénéfice de 162 millions sur les six premiers mois de 2021.

Un nouveau prêt sécurisé

Concernant ses perspectives pour 2022, Atos a indiqué s'attendre à atteindre désormais le bas de ses fourchettes de prévision de marge opérationnelle, située entre 3% et 5%, et de flux de trésorerie opérationnelle, allant de -150 millions d'euros à 200 millions d'euros. Atos a par ailleurs confirmé prévoir une évolution de son chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre une baisse de 0,5% et une hausse de 1,5% cette année.

Le groupe s'attend toutefois à un redressement de ses résultats au second semestre, anticipant le retour à une croissance positive à taux de changes constants et une amélioration de sa marge opérationnelle, comme de son flux de trésorerie.

La société a également annoncé avoir sécurisé un nouveau financement bancaire, prévu dans le cadre de son plan de transformation qui a été annoncé le 14 juin dernier. Atos a ainsi reçu l'engagement de ses banques pour transformer une partie de sa ligne de crédit renouvelable (RCF) - à hauteur de 1,5 milliard d'euros sur un total de 2,4 milliards d'euros - en prêt à terme non garanti avec une maturité de 18 mois et deux extensions de 6 mois à la discrétion de la société.

Interrogée lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes sur le taux d'intérêt de ce nouveau prêt, la directrice financière, Nathalie Sénéchault a répondu que la société ne "pouvait communiquer" sur ce sujet "à ce stade". "L'augmentation du coût de refinancement est totalement intégrée à notre plan de financement et à nos prévisions pour l'année 2022", a-t-elle néanmoins assurée.

Atos a dévoilé le 14 juin dernier un plan stratégique qui prévoit la scission du groupe en deux sociétés distinctes. La première entreprise conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS). La société estime que cette division pourrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine, avec l'introduction en Bourse d'Evidian d'ici à la fin de 2023.

Ce plan a été fraîchement accueilli par le marché, l'action Atos ayant reculé d'environ 45% depuis sa présentation.

Interrogé sur de potentielles approches de la part de grands industriels sur les actifs de cybersécurité d'Atos, Nourdine Bihmane, le directeur général de la société, a assuré que le groupe n'avait "pas reçu à ce jour d'offre". "Pour nous, il n'y a rien à commenter sur cette question", a ajouté le dirigeant.

