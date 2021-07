Atos se repositionne vers le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos SE a annoncé mardi son repositionnement stratégique autour du digital, du cloud, de la sécurité et de la décarbonation, alors que ses résultats du premier semestre ont été conformes avec les données non auditées pubiées il y a deux semaines.

A l'issue de la revue stratégique de son portefeuille d'actifs non coeur de métier, lancée en avril dernier, "nous avons décidé d'accélérer notre transformation et de concentrer fortement les ressources du groupe autour sur nos segments d'activité clés", a indiqué Elie Girard, le directeur générale de l'entreprise, cité dans un communiqué.

"Cette profonde et rapide transformation" autour du digital, du cloud, de la sécurité et de la décarbonation implique que le groupe continuera d'intensifier son programme d'acquisitions ciblées, a ajouté le dirigeant.

Atos a par ailleurs achevé la revue complète des comptes de ses deux filiales américaines qui avaient fait l'objet d'une réserve de la part de ses commissaires aux comptes. Cette revue "n'a pas révélé d'anomalie matérielle au regard des comptes consolidés du groupe", a indiqué Elie Girard.

Le groupe a effectué ces annonces alors que ses résultats du premier semestre ont été en ligne avec les indications livrées le 12 juillet, date à laquelle Atos avait émis un sévère avertissement sur résultats qui avait fait plonger son cours de Bourse de près de 18%.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 5,4 milliards d'euros, en baisse de 1% à taux de changes constants et de 2,7% en données organiques.

La marge opérationnelle a diminué de 220 points de base par rapport au premier semestre de 2020, à 302 millions d'euros, soit 5,6% du chiffre d'affaires, contre 8% sur la même période de l'an passé. Atos avait prévenu que sa marge s'inscrirait à environ 5,5% du chiffre d'affaires.

Le flux de trésorerie disponible s'est inscrit à -369 millions d'euros sur le semestre, en ligne avec le décaissement d'environ 364 millions attendu par la société.

Le bénéfice net d'Atos est ressorti en perte de 129 millions d'euros, contre un bénfice de 329 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat net normalisé, qui retraite les éléments inhabituels et non récurrents, s'est établi à 162 millions d'euros contre 319 millions sur les six premiers mois de 2020.

L'entreprise au statut de société européenne a également indiqué qu'elle avait engrangé pour 5,57 milliards d'euros de commandes au premier semestre, soit 103% du chiffre d'affaires.

Concernant ses perspectives pour 2021, Atos a confirmé les nouvelles perspectives qu'il avait communiquées au marché le 12 juillet. Le groupe table sur une stabilité de son chiffre d'affaires, à taux de change constants, sur un taux de marge opérationnelle d'environ 6% et sur un fux de trésorerie disponible stable.

