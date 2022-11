Atos : sépare de ses opérations en Italie

Atos est entré en négociations exclusives avec Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses opérations en Italie (Atos Italia) via un paiement intégralement en numéraire. Grâce à la transaction proposée, les deux tiers du programme de cession d'actifs de 700 millions d'euros du spécialiste de la transformation numérique seraient sécurisés en moins de 5 mois.



Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d'affaires total du groupe en 2021, il ne comprend pas les activités d'EuroHPC en Italie qui seront maintenues au sein du Groupe Atos, ainsi que les opérations italiennes d'Unified Communications & Collaboration.



La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux consultations du comité d'entreprise, la réalisation étant prévue au premier semestre 2023.