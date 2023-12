Atos : sera en action lors de l'Euro 2024 de football

Atos fournira les services informatiques clés sur site et à distance lors de l'Euro 2024 de football, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Le groupe informatique français sera responsable de la gestion des principaux systèmes de planification et d'exploitation informatiques, tels que les systèmes de gestion de l'événement (accréditations, les solutions de contrôle d'accès…) et les systèmes de diffusion (application mobile, le site Web...).



Au travers de la plateforme de données sur le football, Atos stockera et diffusera les données passées et actuelles de l'UEFA aux parties prenantes externes (diffuseurs, médias, fédérations nationales, etc.) et internes (site web, applications).



Ces données comprennent, entre autres, les calendriers des rencontres, les résultats, les compositions, les événements de match en direct, les classements, les statistiques, le statut des joueurs et leur classement.