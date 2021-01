Atos : signe un accord avec Spire Solutions

Atos annonce la signature d'un accord avec Spire Solutions pour la distribution de ses produits de cybersécurité au Moyen-Orient.



Atos a choisi Spire Solutions pour la distribution locale de l'ensemble de ses produits de sécurité des données, d'identité numérique et de gestion des identités et des accès.



Tous les produits de cybersécurité d'Atos seront distribués par le réseau de partenaires de Spire, dans les pays où ils sont autorisés.



