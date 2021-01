Atos : signe un accord avec Spire Solutions pour la distribution de ses produits de cybersécurité au Moyen-Orient

Atos a choisi Spire Solutions, l'un des principaux distributeurs de produits de cybersécurité au Moyen-Orient, comme partenaire clé pour la distribution locale de l'ensemble de ses produits de sécurité des données, d'identité numérique et de gestion des identités et des accès. Ces solutions aideront les entreprises de la région à protéger leurs données lorsqu'elles se lanceront dans des projets de transformation digitale. L'accord entre Atos et Spire représente une avancée importante dans la stratégie internationale de distribution d'Atos et le développement de son écosystème de partenaires.

Tous les produits de cybersécurité d'Atos seront distribués par le réseau de partenaires de Spire, dans les pays où ils sont autorisés. Les produits d'Atos comprennent les modules de sécurité matérielle Trustway pour le chiffrement des données, les solutions PKI IDnomic pour la sécurité des identités numériques et la gamme Evidian pour la gestion des identités et des accès.

'En nous associant avec Atos, nous souhaitons proposer des solutions de cybersécurité toujours plus efficaces au Moyen-Orient. La force de distribution de Spire, associée aux offres de cybersécurité d'Atos, permettra d'offrir des solutions de sécurité optimales aux gouvernements et aux entreprises de la région,' déclare Sanjeev Walia, Fondateur & Président de Spire Solutions.

'Le Moyen-Orient adopte activement la transformation numérique, la 5G, le cloud, la blockchain, la fintech et l'IoT. Dans ce contexte, la protection des données, la sécurisation de l'identité numérique et la gestion des accès deviennent des éléments essentiels. Nous sommes ravis de nous associer à Atos pour résoudre les problèmes de nos clients de manière proactive', ajoute Syed Ashfaq Ahamed, Directeur des activités de chiffrement chez Spire Solutions.

'Nous sommes ravis de collaborer avec Spire et de proposer nos produits de cybersécurité à de nouveaux clients au Moyen-Orient. Grâce au solide réseau de distribution de Spire dans le domaine de la sécurité, nous sommes confiants dans la réalisation de notre stratégie visant à renforcer notre leadership sur les marchés stratégiques,' déclare Alexis Caurette, VP, Directeur des produits de cybersécurité chez Atos.

Atos est un leader mondial de la cybersécurité avec plus de 6000 experts dédiés, un réseau international de Centres de sécurité (Security Operations Centers, SOC) et une large gamme de produits de cybersécurité qui détiennent les plus hautes certifications disponibles sur le marché : https://atos.net/en/solutions/cyber-security-products

A propos de Spire

Spire Solutions, dont le siège social se trouve à Dubaï (Émirats arabes unis), est le principal distributeur à valeur ajoutée du Moyen-Orient et de l'Afrique. Il détient les droits de distribution de certains des fournisseurs les plus connus au monde (OEM) qui proposent des solutions et des services de cybersécurité de niche. https://spiresolutions.com/

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contact presse

